Паводки затопили российский регион

Паводок подтопил более 1,8 тыс. жилых домов в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков с населением 4744 человека, в том числе 865 детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во всех населенных пунктах уровень воды превысил критическую отметку.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил с Совбезом подготовку к ранним паводкам.