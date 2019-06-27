На Украине оштрафовали мужчину, съевшего бюллетень на выборах

Черниговский суд оштрафовал на $100 мужчину, который съел избирательный бюллетень во время второго тура президентских выборов на Украине, передает РИА «Новости».

Уточняется, что на избирательный участок мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался просунуть в урну кусок обоев, а избирательный бюллетень спрятал в кармане куртки.

Однако на выходе из кабины для тайного голосования мужчину остановили наблюдатели, после чего он решил съесть спрятанный бюллетень.

На суде обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью и отметил, что поступил так, потому что не хотел голосовать за одного из кандидатов.