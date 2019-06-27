Названа причина крушения самолета «Саратовских авиалиний»

Одной из причин крушения самолета АН-148 «Саратовских авиалиний» стала ошибка экипажа, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что трагедия произошла из-за потери управления в полете.

»...экипаж допустил ошибку на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трех ППД, что привело к потере контроля за параметрами полета самолета, переводу его на пикирование и столкновению с землей», — говорится в отчете.

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля потерпел крушение в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.