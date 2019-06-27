Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Басманный суд Москвы продлил до 30 сентября арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу, Раулю Арашукову, передает ТАСС.

Они обвиняются в создании организованного преступного сообщества и хищении.

Арест продлен до 30 сентября.

Ранее Арашуков рассказал о плевке в портрет, за который на него вешают убийство.