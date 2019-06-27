Арашуков рассказал о плевке в портрет, за который на него вешают убийство

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Бывший сенатор Рауф Арашуков рассказал о том, почему против него было выдвинуто обвинение в убийстве лидера молодежного общественного движении «Адыге Хасэ» Аслана Жукова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Арашукова, в рамках очной ставки экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев заявил, что убийство Жукова было совершено Арашуковым, потому что общественный деятель плюнул в его портрет.

«Он (Дерев – примечание «Газеты.Ru») сам заявил прессе, что считает инициатором его уголовного дела меня и выйдет на свободу, когда сяду я», — заявил Арашуков.

Он также отметил, что имеет сведения о тех лицах, которые «заказали это уголовное дело», предоставлял следствию все необходимые материалы, однако ему «отказали».

Также экс-сенатор выразил недовольство условиями содержания и назвал Лефортово «карцером».

Ранее сообщалось, что суд назвал дату решения по продлению ареста Арашуковым.