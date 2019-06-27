Украинские моряки — заложники Киева, заявила Захарова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе, заложниками Киева, передают «Известия».

По ее словам, Россия «протянула руку» и пошла на беспрецедентный шаг, когда дала Киеву право освободить задержанных. Захарова заявила, что в случае соглашения украинской стороны, нашлись бы юристы, которые разрешили бы проблему.

Она добавила, что властям Украины нужен шум вокруг моряков и именно для этого они отправили их в Керченский пролив.

«Суть в том, что моряки находятся в заложниках не у Москвы, а у Киева, как теперь оказалось», — заявила представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что Киев ответил на ноту РФ по украинским морякам.