Против главы «Рольф» и ряда руководителей завели уголоное дело

В отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».

Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено о махинациях с валютой.

Следствие полагает, что они могли переводить крупные суммы нерезидентам по подложным документам.

Наказание по данной статье предполагает до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что масштабные масштабные обыски проходят в автосалонах «Рольф» в Москве и Петербурге в Москве и Петербурге.