Против главы «Рольф» и ряда руководителей завели уголоное дело
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В отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
Как отметила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено о махинациях с валютой.
Следствие полагает, что они могли переводить крупные суммы нерезидентам по подложным документам.
Наказание по данной статье предполагает до десяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что масштабные масштабные обыски проходят в автосалонах «Рольф» в Москве и Петербурге в Москве и Петербурге.