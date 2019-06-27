Операция по поиску Янтарной комнаты провалилась в Польше

Заброшенный вход в подземное хранилище в Польше был безуспешно исследован сотрудниками Музея Второй мировой войны в поисках Янтарной комнаты, передает ТАСС.

Поиски велись на территории бывшего штаба нацистской армии, потому как янтарную комнату, которую Пруссия подарила Петру I, вывезли солдаты Третьего Рейха при оккупации Царского Села.

Вход в подземный лаз обнаружили только благодаря мощному георадару. После вскрытия люка, предполагаемое хранилище оказалось обычным колодцем. По заявлениям исследователей поиски сокровищ продолжаются.

Это уже не первые попытки польских исследователей найти хранилище на своей территории.

Ранее немецкие исследователи сообщили об обнаружении еще одной Янтарной комнаты.