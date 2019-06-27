Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании «Рольф» за «перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов», сообщает BFM.ru.

По словам основателя и председателя совета директоров автодилера «Рольф» Сергея Петрова, дело связано с выводом средств за рубеж в 2014 году. Он добавил, что для него это не стало неожиданность, так как «это Россия».

Петров отметил, что обыск может быть связан с его политической позицией или рейдерским захватом.

В компании сейчас все изымают и блокируют работу, добавил основатель «Рольфа».

Ранее сообщалось, что масштабные обыски проходят в автосалонах «Рольф» в Москве и Петербурге.