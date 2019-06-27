Россйиских школьниц заставили работать официантками в Китае

СК в Забайкалье проверяет информацию о том, что школьницы, которые отправились в туристическую поездку в Китай, вынуждены были работать там официантками в ресторане. Об этом говорится в сообщении ведомства.

25 июня с заявлением об этом происшествии в правоохранительные органы обратились родители 16-летней школьницы. Сама поездка была организована художественной школой Краснокаменска.

Учащиеся этой художественной школы в поездке должны были закрепить навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий, а по факту они работали официантками в одном из местных ресторанов и условия их проживания тоже не соответствовало первоначально оговоренным.

В ходе доследственной проверки была допрошена одна из школьниц и ее родители. Будут изучены документы по организации поездки в Китай.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.