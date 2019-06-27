Названы самые безопасные регионы России

Самыми безопасными регионами для путешествий по России оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. Об этом сообщает RT.

Также наиболее мирными регионами по мнению опрошенных стали Москва, Московская область, Краснодар, Республика Алтай и Татарстан.

Однако мнения о Москве, Подмосковье и Краснодарского края разделились. Эти регионы вошли также в рейтинг самых неблагополучных маршрутов для путешествий.

По мнению туристов, самые опасные туристические направления – Дагестан, Чечня, Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Свердловская область.

Ранее были названы самые опасные для водителей регионы России.