Стюардессе Ан-24 переломали ребра паникующие пассажиры
close
Пассажир потерпевшего крушение самолета Ан-24 Сергей Зеленовский рассказал об обстановке в салоне после произошедшего, передает РИА «Новости».
По его словам, он последний покинул самолет.
Он рассказал, что стюардесса помогала эвакуировать людей и сама получила травму от давки.
«Стюардесса помогала. Ей даже ребра сломали, когда толкались, – там паника началась, люди начали кричать», — рассказал Зеленовский.
Он уточнил, что она смогла открыть аварийные двери в хвостовой части.
Ранее