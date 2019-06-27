Стюардессе Ан-24 переломали ребра паникующие пассажиры

Пассажир потерпевшего крушение самолета Ан-24 Сергей Зеленовский рассказал об обстановке в салоне после произошедшего, передает РИА «Новости».

По его словам, он последний покинул самолет.

Он рассказал, что стюардесса помогала эвакуировать людей и сама получила травму от давки.

«Стюардесса помогала. Ей даже ребра сломали, когда толкались, – там паника началась, люди начали кричать», — рассказал Зеленовский.

Он уточнил, что она смогла открыть аварийные двери в хвостовой части.

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