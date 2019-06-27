Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в Хабаровском крае, передает РИА «Новости».

На свободу в естественные условия были отпущены две косатки и шесть белух.

Сначала косатки нервничали и не решались отплыть от берега, они ушли в открытые воды Сахалинского залива через несколько часов. После этого были выпущены белухи, они сразу уплыли в море.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы и разместили спутниковые метки.

Ранее в Приморье косаток и белух из «китовой тюрьмы» привезли к мысу Перовского в Сахалинском заливе.