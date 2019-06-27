Экипаж разбившегося Ан-24 сообщил о проблемах с двигателем

Экипаж разбившегося в Бурятии самолета Ан-24 сообщил об отказе двигателя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

Отмечается, что экипаж и передал сигнал «бедствие» за 30 км до аэропорта.

По предварительным данным, во время снижения экипаж доложил об отказе левого двигателя.

Аварийно-спасательная служба после сигнала была приведена в полную готовность.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии. Самолет выехал за пределы ВПП и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, погибли пилот и техник.