Названы 100 лучших вузов России

Журнал Forbes назвал 100 лучших вузов России, сообщают «Известия».

В тройку лидеров рейтинга вошли Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 балла), МГИМО (52,24 балла) и Московский физико-технический институт (52,01 балла).

Четверное место занял Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (51,46 балла), а на пятом разместился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, получив 51,27 балла.

В десятку лучших учебных заведений страны следом вошли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, 51,04 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 50,89), НИУ «Высшая школа экономики» (48,59 балла), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (48,59 балла) и Российская экономическая школа (РЭШ, 48,14 балла).

Ранее сообщалось, что 25 университетов России попали в рейтинг лучших вузов мира.