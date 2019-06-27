Стало известно, сколько россиян довольны своей жизнью

Почти половина россиян довольны своей жизнью, выявил опрос ВЦИОМ.

49% опрошенных в возрасте от 18 лет ответили, что их устраивает жизнь, которую они ведут в настоящий момент. При этом среди молодых людей18-24 лет этот показатель составил 58%. Отмечается, что молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения по сравнению с другими возрастными группами.

При этом 26% россиян уверены, что через год их жизнь изменится в лучшую сторону. 42% считает, что будет жить так же, как и сейчас. 23% полагает, что их жизнь изменится в худшую сторону.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 25 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.