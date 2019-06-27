Из Сергиева Посада сделают Ватикан

Проект по перестройке центра Сергиева Посада оценили в 120-140 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

По словам мэра Сергиева Посада Михаила Токарева, 90% средств выделит федеральный бюджет, а 10% предоставит бюджет Московской области.

В проекте предложили разделить центр города на духовную и административные части. Мэр города заявил, что перестройка займет 400 га в центре Сергиева Посада при общей площади в 1200 га.

В центре города находится одна из главных православных святынь — Троице-Сергиева лавра. Власти запланировали ее вывести на международный уровень и приравнять ее к таким религиозным центрам, как Ватикан для католиков.

Ранее сообщалось, что Сергиево‐Посадский муниципальный район преобразовали в городской округ.