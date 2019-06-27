Россиянам дали рекомендации по эксплуатации зонтов
Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, передает РИА «Новости».
Так, стало известно, что сушить зонт эксперты не рекомендуют в открытом состоянии.
Правильно сушить зонт в сложенном виде куполом вниз может. Это поможет продлить срок службы зонта.
«Прежде всего, зонт следует использовать по назначению», — отмечают эксперты Роскачества.
Выяснилось, что зайдя в помещение, зонт не стоит сразу убирать в чехол. Нужно, не раскрывая его, сначала повесить и просушить воздухом.
Также зонт иногда советуют мыть под душем мягким шампунем.