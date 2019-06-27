ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы. Об этом сообщает ТАСС.

Организатор и 10 участников группы задержаны в Новом Уренгое.

Изъяты 33 единицы огнестрельного оружия, семь автоматов, более десяти винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов, пистолет-пулемет, а также три ручные осколочные гранаты.

Сообщается, что кроме этого была пресечена деятельность четырех подпольных мастерских по модернизации оружия.