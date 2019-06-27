Пассажир заснял момент крушения Ан-24

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В Сети опубликовано видео из салона потерпевшего крушение самолета Ан-24.

На кадрах самолет снижается, приземляется на взлетно-посадочную полосу, выезжает за ее пределы на поле и врезается в здание. После этого пассажир роняет камеру.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении Ан-24 достигло 22, пилоты погибли.

По предварительным данным, лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.