Ан-24 полностью сгорел

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Самолет Ан-24 после крушения под Нижнеангарском получил критические повреждения и сгорел, передает «Интерфакс».

По данным источника, разрушена передняя часть самолета, включая кабину, а салон выгорел во время пожара.

Тем не менее «черные ящики» не получили фатальных повреждений, их можно будет расшифровать.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении Ан-24 достигло 22, два пилота погибли.

По предварительным данным, лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.