При крушении Ан-24 погибли пилоты

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Из потерпевшего крушение под Нижнеангарском самолета Ан-24 достали тела погибших пилотов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что среди погибших командир экипажа.

Пассажиры на борту выжили — были спасены 42 взрослых и один ребенок.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении Ан-24 достигло 22.

По предварительным данным, лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.