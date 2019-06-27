При крушении Ан-24 погибли пилоты
Из потерпевшего крушение под Нижнеангарском самолета Ан-24 достали тела погибших пилотов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что среди погибших командир экипажа.
Пассажиры на борту выжили — были спасены 42 взрослых и один ребенок.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при крушении Ан-24 достигло 22.
По предварительным данным, лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.