Число пострадавших при крушении Ан-24 достигло 22

В бурятских медицинских службах проинформировали о числе пострадавших при крушении самолета Ан-24 под Нижнеангарском, передает ТАСС.

По словам источника, всего пострадали 22 человека.

»...15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы», — сказал источник.

Ранее в социальной сети «ВКонтакте» появилась первая видеозапись из аэропорта Нижнеангарска, где произошла аварийная посадка пассажирского Ан-24, при которой погибли два пилота.