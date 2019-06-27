Появилось видео рухнувшего Ан-24 в Бурятии

В социальной сети «ВКонтакте» появилась первая видеозапись из аэропорта Нижнеангарска, где произошла аварийная посадка пассажирского Ан-24, при которой погибли два пилота.

На записи можно увидеть сильно дымящийся самолет и представителей экстренных служб.

По предварительным данным, лайнер направлялся в Улан-Удэ. В воздухе у самолета отказал один из двигателей, после посадки воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в одно из сооружений и загорелось.

Ранее сообщалось, что пассажиры на борту выжили — были спасены 42 взрослых и один ребенок. Кроме того, семь человек пострадали.