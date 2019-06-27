Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС.

По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживают почти 1,5 тысячи человек.

«…в городе Нижнеудинске подтоплено 110 жилых домов и приусадебных участков, в поселке Шумский Нижнеудинского района в зону паводка попало 76 жилых домов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в деревне Талая подтоплен 51 дом, в Тайшетском районе в населенном пункте Соляная подтоплен 321 дом, а в Сереброво — 23 дома. Уточняется, что во всех населенных пунктах уровень воды превысил критическую отметку.

Ранее сообщалось, что более 12 тысяч человек эвакуировано на востоке Канады из-за весеннего паводка.