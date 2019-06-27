Жительница Брянска заплатит за танцы на Кургане Бессмертия

В Брянске советский районный суд принял решение оштрафовать жительницу, которая поделилась в соцсетях танцем на фоне Кургана Бессмертия. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, женщину оштрафовали на 30 тыс. руб. за мелкое хулиганство.

Уточняется, что о записи стало известно после того, как о ней написали несколько местных и федеральных СМИ. После ролика управление МВД по региону начало проверку.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России собирается принять меры в отношении людей, которые оскверняют памятники российским военачальникам и монументы, посвященные важным событиям в истории.