Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
По данным на 1.07, во Внуково задержано десять рейсов и отменено 12. В аэропорте Домодедово задержано десять рейсов и четыре отменено. Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, какая погода ожидает россиян в июле.