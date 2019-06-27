Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 1.07, во Внуково задержано десять рейсов и отменено 12. В аэропорте Домодедово задержано десять рейсов и четыре отменено. Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали три рейса.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, какая погода ожидает россиян в июле.