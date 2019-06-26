Раскрыт доход призвавшей рожать вместо учебы чиновницы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина, призвавшая россиянок выбрать ранние роды вместо получения образования, за 2018 год заработала более 900 тысяч рублей, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что чиновница задекларировала квартиру площадью 64,9 квадратных метра.

Кроме того, в пользовании Арсениной есть еще одна квартира площадью 57 квадратных метров.

Чиновница заявила, что чем раньше девушка начнет рожать детей, «тем больше шансов, что она больше их родит и что она вообще родит».

Она призвала поменять сложившуюся в головах девочек установку о том, что сначала нужно получить образование, а также потребовала от матерей не осуждать дочерей за раннюю беременность.