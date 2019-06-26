«Лимонадного отравителя» заподозрили в растлении малолетних
Следователи проверяют информацию о возможных случаях растления малолетних столичным «лимонадным отравителем», сообщает РИА «Новости».
В СК уточнили, что речь идет о двух несовершеннолетних.
«Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
Ранее Мурат Сабанов, подозреваемый в нескольких случаях отравления и грабежа в центре Москвы, частично признал вину в хищениях.
Сообщалось, что подозреваемый в центре Москвы угощал людей отравленными напитками, а потом грабил их.