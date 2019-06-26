Задержанный в Керченском проливе украинец женился в СИЗО

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Украинский моряк Виктор Беспальченко, который был задержан за незаконное пересечение границы России, сыграл свадьбу в московском СИЗО, передает РИА «Новости».

Об этом заявил его адвокат Николай Полозов.

По его словам, подготовка к свадьбе заняла несколько месяцев.

Он также добавил, что молодым предоставили один час для свидания после церемонии бракосочетания.

Ранее сообщалось, что Украина требует давить на Россию по решению трибунала ООН по морякам.