Взрыв произошел в Вене

В Вене произошел взрыв в жилом доме. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате взрыва произошло частичное обрушение дома.

Как отмечается, частично обрушились несколько этажей жилого дома.

При этом информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на заводе в Австрии.