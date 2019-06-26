В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии... Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии...
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк во время митинга сторонников партии...
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что обвинение в организации преступного сообщества также предъявлены доверенному лицу Плахотнюка профессиональному спортсмену Константину Цуцу.

Обоим вменяется 28 эпизодов контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В МВД уточнили, что Плахотнюк причастен к международному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.

Ранее стало известно, что лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон после смены власти в Молдовии.