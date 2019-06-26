В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что обвинение в организации преступного сообщества также предъявлены доверенному лицу Плахотнюка профессиональному спортсмену Константину Цуцу.

Обоим вменяется 28 эпизодов контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере.

В МВД уточнили, что Плахотнюк причастен к международному преступному сообществу, переправлявшему гашиш из Северной Африки в СНГ.

Ранее стало известно, что лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк сбежал в Лондон после смены власти в Молдовии.