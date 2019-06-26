Опубликованы страшные показания сестер Хачатурян

В Сети появилась стенограмма первых показаний сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Расшифровку опубликовал телеграм-канал Mash.

Сестры рассказали о дне убийства, а также о предшествующих домогательствах со стороны Михаила Хачатуряна.

В частности, Ангелина Хачатурян рассказала, как отец многократно принуждал ее к оральному и анальному сексу. Ее сестра Крестина добавила, что они обращались к отцу только на Вы, потому что он этого требовал, и также рассказала о случаях насилия.

Кроме того, девушки признались, что 27 июля 2018 года девушки достали нож из отцовского автомобиля. Когда они вернулись в квартиру, он стал вести себя агрессивно и брызгать им в лицо перцовым баллончиком. После этого сестры собрались и приняли решение убить мужчину, а также составили план действий.

Далее девушки начали бить спящего мужчину молотком и ножом, когда он проснулся, одна из сестер распылила перцовый баллончик ему в лицо. Когда мужчина попытался выйти из квартиры, Ангелина забрала у Марии нож и нанесла отцу удар в сердце.

Сестры добавили, что для них убийство было единственным выходом из ситуации.