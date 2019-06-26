РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права

В РПЦ призвали защищать права человеческого эмбриона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в церкви разработали проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», согласно которому эмбрион является «уникальным развивающимся человеческим существом», и его права должны быть защищены законом.

«Аборт на любом сроке беременности является убийством человека», — говорится в документе.

В тексте также отметили недопустимость научных экспериментов с эмбрионами, в частности искусственное оплодотворение (ЭКО).

Ранее сообщалось, что в РПЦ покаялись за толерантное отношение к алкоголю.