В ДНР установили причастных к убийству Захарченко

Правоохранители самопровозглашенной ДНР установили имена сотрудников украинских спецслужб, которые причастны к убийству первого главы республики Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как отмечается, одним из причастных к убийству является Андрей Байдала, известный по прозвищу «Швед».

Согласно пресс-службе МВД, он является агентом пятого департамента контрразведки СБУ и отдавал приказы совершать убийства на территории ДНР.

Кроме того, в ведомстве отметили, что к убийству причастен Сергей Моторин, выходец из Донбасса и сотрудник второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ.

«Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов», — уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что установлены заказчики убийства Захарченко.

Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.