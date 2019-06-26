Российским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

В Красноярске выпускникам подарили торт с фотографиями детей, похожими на надгробия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на учебное заведение.

Как отмечается, идея такого подарка принадлежала родителям учащихся.

«Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем», — сказал собеседник агентства.

При этом, отметил он, пока не удалось связаться с родителями.

В Сети мнения относительно торта разделились: кто-кто посмеялся, а кто-то назвал инициаторов подобного подарка больными.

Ранее сообщалось, что украинский министр отметил юбилей с тортом в виде руин Кремля.