Планировавшего теракт члена ИГ ликвидировали в России

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который готовил член террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр общественных связей службы безопасности.

Как отмечается, теракт планировался в людном месте.

Уточняется, что преступник, являющийся гражданином России, приобрел средства для создания самодельных служб и сделал у себя в гараже лабораторию для изготовления взрывчатых веществ.

Кроме того, подчеркивается, мужчина действовал согласно указанию главарям террористической структуры.

В ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление, и был убит.

Ранее сообщалось, что двух сторонников ИГ ликвидировали в Дагестане.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.