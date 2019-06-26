Леопард из Приморья заблудился на границе между Россией и Китаем

Турист из Китая смог запечатлеть на фото дальневосточного леопарда у погранперехода на территории Китая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нацпарк «Земля леопарда».

Предположительно, животное хотело пройти по лесному коридору в сторону КНДР, но заблудилось и вышло на оживленный участок трассы.

«Молодой кот, судя по его растерянному виду и поведению, явно «заблудился», — отметил заместитель директора по науке ФГБУ «Земля леопарда» Юрий Дарман.

По его словам, кошки могут стать жертвой ДТП, поэтому необходимо построить для них экодуки и подземные проходы в данных местностях.

Уточняется, что леопарда сняли между селом Краскино и городом Хуньчунь.

Ранее сообщалось, что заблудившегося в лесу тюлененка спасли под Петербургом.