К пыткам испытывают противоречивые чувства

Россияне поведали о своем отношении к пыткам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центр», проведенные по заказу правозащитной организации «Комитет против пыток».

Как отмечается, 60% опрошенных находят пытки недопустимыми.

Причем 30% респондентов отметили, что пытки допустимы в исключительных случаях — например, ради спасения чей-нибудь жизни или в отношении тех, кто совершил насильственное преступление.

Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.

Кроме того, 10% респондентов лично сталкивались с пытками, которые против них использовали сотрудники силовых ведомств.

В опросе приняли участие 3400 человек из 53 российских регионов.

Ранее сообщалось, что россиянин получит 100 тыс. рублей за пытки бутылкой в полиции.