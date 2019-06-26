2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом

В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на краевой главк МВД.

Как отмечается, соседи услышали плач ребенка и решили вызвать полицию.

На вызов приехали сотрудники правоохранительных органов, которые открыли дверь и обнаружили в квартире маленького ребенка и мертвого отца.

По предварительным данным, мальчик пробыл один два дня, сейчас он находится в больнице.

«Его состояние не вызывает опасений. Устанавливаем местонахождение матери», — уточнила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что возле умершей бабушки был обнаружен четырехлетний ребенок.