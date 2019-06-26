Синоптики рассказали о погоде в июле

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, какая погода ожидает россиян в июле. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, во втором месяце лета температура на большей части европейской территории будет соответствовать норме.

При этом, уточнил синоптик, в Северо-Западном округе России, в том числе в Москве температура буде немного выше нормы.

Он отметил, что среднемесячная температура июля будет достигать +19°C. В то же время, средние дневные температуры будут, предположительно, около +24+26°C, а ночные — +12+14°C.

При этом в столице, добавил Тищенко, воздух прогреется до +27+30°C.

Он заключил, что световой день в июльском месяце будет длиться приблизительно 16,6 часа.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +21°С.