Синоптики рассказали о погоде в июле
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал, какая погода ожидает россиян в июле. Об этом сообщает «Российская газета».
По его словам, во втором месяце лета температура на большей части европейской территории будет соответствовать норме.
При этом, уточнил синоптик, в Северо-Западном округе России, в том числе в Москве температура буде немного выше нормы.
Он отметил, что среднемесячная температура июля будет достигать +19°C. В то же время, средние дневные температуры будут, предположительно, около +24+26°C, а ночные — +12+14°C.
При этом в столице, добавил Тищенко, воздух прогреется до +27+30°C.
Он заключил, что световой день в июльском месяце будет длиться приблизительно 16,6 часа.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +21°С.