Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов РФ

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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте геологической службы США.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 102 км к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что после землетрясения магнитудой 6,5 в Японии объявили угрозу цунами.