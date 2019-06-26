Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов РФ
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте геологической службы США.
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 10 километров в 102 км к востоку от населенного пункта Усть-Камчатск», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что после землетрясения магнитудой 6,5 в Японии объявили угрозу цунами.