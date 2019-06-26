Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок

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Суд в Приморье назначил условный срок за растрату бывшему гендиректору строившей космодром Восточный компании. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о экс-главе компании «Тихоокеанской мостостроительной компании» Викторе Гребневе.

Как отмечается, Гребнева приговорили к пяти годам лишения свободы условно.

При этом экс-строитель Восточного также должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор фигуранту дела о хищениях на космодроме Восточный.