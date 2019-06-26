Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

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Газета Los Angeles Times порекомендовала своим читателям посетить Крым.

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.

По его словам, он был в Крыму уже пять раз с начала 2019 года.

Он также добавил, что полуостров стал самым быстрорастущим экономическим российским регионом.

Ранее сообщалось, что в Крыму отметили рост турпотока c Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.