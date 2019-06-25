Пьяный пилот провел 6 часов вверх ногами в камине

Пилот военно-морского флота Великобритании залез в дымоход, где пробыл шесть часов вверх ногами, пока его не вызволили спасатели. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летний Томми Браунли в состоянии алкогольного опьянения решил пройти испытание, которое предлагается всем новичкам на авиационной базе королевского флота в Йовилтоне. Участникам спора бесплатно дают алкоголь.

Летчик пролез вниз головой через две трети дымохода, а затем застрял во втором камине. Сослуживцы сразу вызвали службу спасения, которая разобрала часть камина. Спустя почти шесть часов мужчина оказался на свободе.

О том, как чувствует себя Браунли, и понесет ли он какое-то наказание за проступок – неизвестно.