Названы препараты, которыми пользовался «лимонадный отравитель»

Следователи установили, что столичный отравитель использовал во время совершения преступлений феназепам, клозапин и трамадол. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

После обысков в квартире подозреваемого были найдены пакеты с белым порошкообразным веществом. В ходе судебной химической экспертизы было установлено, что мужчина использовал вещества феназепам, клозапин и трамадол, которые он добавлял в лимонады или пиво, а затем грабил людей.

Также следствие установило личность подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов Мурат Заурович. В столицу он переехал в 2015 году.

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