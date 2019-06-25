Россиян лишат поездок на Байкал
Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов предложил ограничить поток туристов на озеро Байкал ради сохранения экологической обстановки, передает ТАСС.
Он отметил, что для сохранения чистоты озера «придется что-то делать с людским потоком».
По его словам, схожие ограничения уже действует в ряде охраняемых природных территорий в России.
Иванов добавил, что развитие туристической индустрии негативным образом сказывается на экологии озера.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо тщательно изучить проект завода на Байкале и сделать все возможное для того, чтобы озеро оставалось таким же чистым.