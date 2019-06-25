Росгвардейцы покаялись за кражу шампуня из магазина

Сотрудники Росгвардии, попытавшиеся украсть шампунь и дезодорант из сочинского супермаркета, попросили прощения и оплатили товар, передает РИА «Новости».

Об инциденте стало известно благодаря записям с камер видеонаблюдения, на которых сотрудники ведомства в магазине берут с полок разные товары и прячут их в карманы.

В пресс-службе ведомства заявили, что с попавшимися на попытке кражи была проведена разъяснительная работа.

Молодых людей привлекли к дисциплинарной ответственности, они выразили раскаяние в своих действиях.