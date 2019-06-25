РПЦ оценила слова митрополита о гибели некрещеных в войне

В Русской православной церкви ответили белгородскому митрополиту на заявление о гибели «безбожников» в Великой Отечественной войне, передает «Интерфакс».

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сказал, что победу одержали крещенные люди, а некрещеные погибли из-за безбожия.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков назвал такое заявление личным мнением.

По его словам, в РПЦ придерживаются иных взглядов на этот вопрос. Он отметил, что подобные заявления должны подкрепляться фактами.

Митрополит ранее добавил, что в первые месяцы войны погибали именно молодые люди, среди которых большинство были рождены в СССР во времена массовой атеистической пропаганды, а потому не были крещены.