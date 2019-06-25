Целому этажу поликлиники стало плохо из-за контрафактного физраствора
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В подмосковной поликлинике пациентам понадобилась госпитализация после введения некачественного физраствора, сообщает РЕН.
Об этом заявила дочь одного из пострадавших.
По словам девушки, ее отца и «весь этаж областной поликлиники» вывезли в районную больницу в Солнечногорск.
Людям стало плохо после того, как им поставили капельницы с «контрафактным физраствором». В настоящее время состояние пострадавших стабильное.
Официальных комментариев Минздрава не поступало.