Целому этажу поликлиники стало плохо из-за контрафактного физраствора

В подмосковной поликлинике пациентам понадобилась госпитализация после введения некачественного физраствора, сообщает РЕН.

Об этом заявила дочь одного из пострадавших.

По словам девушки, ее отца и «весь этаж областной поликлиники» вывезли в районную больницу в Солнечногорск.

Людям стало плохо после того, как им поставили капельницы с «контрафактным физраствором». В настоящее время состояние пострадавших стабильное.

Официальных комментариев Минздрава не поступало.